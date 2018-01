Sosta libera anche domani e domenica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PORDENONE Parcheggi gratis per spingere i saldi. Torna l'iniziativa dell'amministrazione già adottata nelle scorse settimane per incentivare lo shopping natalizio. Con l'avvio dei saldi, infatti, i parcheggi nelle aree multipiano saranno, per l'intera giornata di oggi, gratuiti. Si potrà dunque lasciare l'auto senza pagare il ticket nelle strutture Rivierasca, Corte del Bosco, Vallona, Oberdan e Candiani.Fa eccezione solamente il parcheggio di piazza XX Settembre, quello della Biblioteca multimediale. L'iniziativa proseguirà poi nei giorni...