SICUREZZAPORDENONE Telecamere al Bronx, il Comune finalmente accelera per dare più sicurezza a uno dei luoghi più trascurati di tutto il capoluogo. E per tranquillizzare tutte le persone che proprio al Bronx trovano parcheggio per andare a lavorare in centro, e che nelle ore serali hanno sempre più paura quando devono andare a riprendere l'auto. L'assessore alla Sicurezza, Emanuele Loperfido, ha incontrato gli esperti degli uffici...