Sono una vostra lettrice e vi scrivo dopo aver letto il vostro ultimo articolo sul femminicidio di Roveredo, mi riferisco in particolare a quello in cui si fa riferimento alle dichiarazioni della madre del femminicida. Potete immaginare quale sia stato il mio sgomento, sia come donna sia perché pubblicato qualche giorno dopo il 25 novembre, nel leggere un titolo come Omicidio di Roveredo, la mamma di Giuseppe Forciniti: «Mio figlio diceva di essere trattato come un cane». L'intervista è fuorviante e si inserisce in quel filone di narrazione tossica sul femminicidio, che altro non fa che alimentare e giustificare la cultura dello stupro e, di conseguenza, casi di cronaca di questo genere. Come saprete, meglio di me, la definizione di femminicidio è molto chiara: Qualsiasi forma di violenza esercitata in maniera sistematica sulle donne in nome di una sovrastruttura ideologica di matrice patriarcale, allo scopo di perpetuare la subordinazione di genere e di annientare l'identità attraverso l'assoggettamento fisico o psicologico della donna in quanto tale, fino alla schiavitù o alla morte (fonte: wikipedia, cfr Devoto Oli e Accademia della Crusca) . La matrice di questi delitti non è quindi sconosciuta ma ben nota e dimostrata da molti studi e in primis una matrice culturale profondamente misoginia e sessista che fa si che non si accetti che una donna possa decidere liberamente della sua vita ma debba essere subordinata, nel farlo, all'uomo e, quindi, nel momento in cui la donna tenta di andarsene o di smuoversi dalla posizione in cui si trova ecco che le viene impedito con i modi che consociamo.

Non si può pertanto pensare che alla base di un femminicidio ci siamo motivi non noti e non è quindi necessario andare ad indagare i motivi del femminicida e, soprattutto di raccontarli, come insegna Michela Murgia Se un ladro entra in casa mia e commette una rapina nessuno andrà a chiedere al ladro perché ha commesso un furto. Non ci sono due campane da ascoltare in questo caso. Tanto più che in nessun articolo si fa mai riferimento al come stesse effettivamente la vittima, a tutti i travagli che plausibilmente ha passato: si cerca sempre di far empatizzare il lettore con il femminicida e mai con la vittima, portando ad una giustificazione del gesto cosa che, sono certa, non fosse vostro obiettivo. Vi chiedo pertanto, in quanto lettrice e in quando donna, di fare un passo avanti, di distaccarvi dalla narrazione comune a cui siamo ancora oggi abituati in Italia per cercare di creare un cambiamento culturale di cui c'è profondamente bisogno e che voi, avete tutti i mezzi per iniziare.

Alessandra Del Longo

