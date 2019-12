«Sono in crescita Itis e Lef Il mercato del lavoro tiene»

I NUMERI

PORDENONE Crescono Its e Lef, la Lean experience factory che ha sede a San Vito. La prima vedrà moltiplicati i suoi allievi, mentre sulla seconda arrivano investimenti per 3,5 milioni di euro. Gli Its sono stati un'esperienza di particolare successo in tutta Italia spiega il presidente Michelangelo Agrusti , e noi abbiamo fatto un grande sforzo finanziario. Attualmente l'Istituto forma 75 allievi all'anno, che al momento del diploma hanno già un lavoro. Ma il mercato del lavoro pordenonese ne richiede trecento, e per questo faremo una grande campagna di arruolamento, nella quale io stesso mi impegnerò come influencer per colmare questo mismatch tra domanda e offerta. Se questo mismatch non ci fosse, potremmo avere la piena occupazione. Se l'Its vedrà partire a breve un corso si cybersecurity e logistica, per la Fabbrica modello di San Vito al tagliamento è in arrivo un investimento di tre milioni e mezzo di euro, per un ampliamento con la costituzione di un nuovo centro produttivo, un luogo di sperimentazione e di incubazione per le start up. Il termine per la realizzazione è indicato nella fine del 2020. Oltre duemila all'anno, spiega Paolo Candotti, le persone che transitano a San Vito, metà delle quali provenienti dal nostro territorio, la restante parte dal Nordest, dal resto d'Italia e anche dall'estero, migliaia di persone continua che hanno frequentato questi luoghi per imparare metodologie che li rendano più competitivi. La nuova sfida, oltre a quella dell'ampliamento, è quella di fa transitare da lì non solo il personale che è già occupato, ma principalmente quello che non lo è.

