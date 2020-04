Sono 1.200 le mascherine di protezione individuale, le ricercatissime FFP2 e FFP3, sequestrate dai carabinieri del Nas di Udine in un magazzino di distribuzione che si trova nel Pordenonese. I carabinieri - in seguito a un sequestro analogo avvenuto nei giorni scorsi in un'altra provincia del Friuli Venezia Giulia - hanno scoperto che lo stesso lotto, proveniente dalla Cina, stava per essere commercializzato anche nel Friuli Occidentale. Le mascherine, che hanno un valore di 10mila euro, non hanno la marcatura CE, circostanza che comporta conseguenze di tipo amministrativo per l'importatore. Il Nas farà analizzare le mascherine per testarne la capacità filtrante. Se non dovessero corrispondere alle caratteristiche dei dispositivi FFP2 e FFP3, che sono proprio quelli destinati a medici e operatori socio-sanitari impegnati in prima linea nella lotta al Covid-19, sarà interessata la Procura. Ulteriori accertamenti riguarderanno la fornitura, perchè non è escluso che l'acquirente a cui sono state sequestrate le mascherine sia stato vittima di una truffa e che i dispositivi inviati non avessero le caratteristiche dichiarate dal produttore. Il sequestro è avvenuto nell'ambito delle iniziative predisposte per fronteggiare potenziali illeciti durante l'emergenza sanitaria. L'attenzione è concentrata sulla regolarità delle attività distributive di dispositivi medici e di destinazione d'uso sanitario. Le verifiche hanno interessato anche i flussi commerciali di importazione, al fine di intercettare articoli e presidi medici introdotti irregolarmente sul territorio nazionale e privi delle caratteristiche di sicurezza, anche approfittando della elevata richiesta di mercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA