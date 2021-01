Sono 16.819 i vaccini inoculati fino a ieri pomeriggio in Fvg, su 24.640 dosi disponibili. «Siamo al chilometro finale della prima fase - ha detto il vicepresidente Riccardi -. Successivamente, in base alle indicazioni della struttura commissariale, inizieremo a vaccinare le strutture per i disabili e chi ha superato gli 80 anni (per un totale complessivo di circa 100mila persone). La situazione relativa alle vaccinazioni nella nostra Regione: 1,4 vaccini ogni 100 mila abitanti» ha concluso. In merito però alle somministrazioni al personale infermieristico, secondo cui è stato immunizzato il 58 per cento degli infermieri, Stefano Giglio del Nursind ha fatto una duplice denuncia. Gravi sarebbero i ritardi nell'inserimento nelle liste per le vaccinazioni degli infermieri liberi professionisti e quelli presenti nelle case di riposo, così come la mancata contrattualizzazione per il personale in surplus che servirebbe a coprire l'aumento dei posti letto. Il presidente dell'Ordine, Luciano Clarizia, invece rassicura: «Siamo in tanti, non conosco infermieri che non si vaccineranno. Raggiungeremo ottime cifre». «Vanno accolte le istanze che chiedono di inserire gli operatori delle carceri nella lista prioritaria di chi ha diritto al vaccino» è infine l'appello lanciato dal presidente del consiglio regionale del Fvg, Piero Mauro Zanin, che sottolinea «i gravi rischi ai quali sono sottoposte soprattutto le forze dell'ordine assegnate agli istituti penitenziari e ai vari luoghi di raccolta destinati ai migranti». Infine, per due giorni, le fiale del vaccino Pfizer saranno somministrate anche all'ospedale di Gorizia, il sesto punto in regione.

