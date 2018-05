CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOLIDARIETÀPORDENONE Sviluppare soluzioni di autoimprenditorialità e microimpresa per persone vulnerabili e svantaggiate anche con disabilità: nei giorni scorsi Pordenone ha ospitato il penultimo appuntamento del progetto europeo Ctrl+Alt+EnterPrise, guidato dall'Azienda sanitaria 5 (ente capofila) con partner locali la Cooperativa sociale Itaca, il Comune di Pordenone (in qualità di ente gestore dell'Ambito Urbano 6.5) e Soform Scarl (Pordenone). Nella sede della Fondazione Well Fare si sono svolte cinque intense giornate dedicate alla...