SOLIDARIETÀPORDENONE Staffetta di vescovi per il pellegrinaggio a Lourdes, che quest'anno portera' al santuario d'oltralpe 438 persone in tutto fra quelle che ieri pomeriggio, in stazione a Pordenone, hanno preso il treno violetto, quelle che sono salite a Milano e quelle partite oggi in aereo. Di quest'ultimo gruppo fa parte il vescovo emerito Ovidio Poletto, che affiancherà fino a mercoledì il vescovo Giuseppe Pellegrini, quando quest'ultimo dovrà abbandonare il gruppo per recarsi a Roma. Con loro altri otto sacerdoti, guidati dal...