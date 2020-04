SOLIDARIETÀ

PORDENONE Più di cinquemila euro già raccolti per acquistare una barella supertecnologica da donare al Santa Maria degli Angeli di Pordenone, che si rivelerà molto utile anche dopo la pandemia. È la sfida che sta coinvolgendo l'Accademia dei tecnici della Libertas, in collaborazione con l'ente provinciale di promozione sportiva. I soldi sono arrivati (e non è finita: l'iniziativa rimane aperta) da decine e decine di allenatori, atleti e dirigenti che hanno aperto il loro portafoglio al progetto Accademia solidale 2020. L'intera somma totalizzata a fine campagna sarà devoluta al blocco Anestesia e Rianimazione dell'ospedale.

Il conto corrente è intestato a Luigi Porracin, maestro di sci di lungo corso dell'Accademia Libertas, con iban It13I0708464950033003401383 della Banca della Marca. «A differenza di ciò che accade con altre piattaforme e raccolte di fondi annuncia il presidente Ivo Neri -, in questo caso neppure un euro tra quelli versati sarà trattenuto dalla nostra struttura. Tutto ciò che verrà donato, fino all'ultimo centesimo, andrà direttamente all'ospedale». Del resto i presidi sanitari non bastano mai, in materia di dispositivi di sicurezza, tra mascherine chirurgiche, camici e tute. «Proteggere gli eroi in corsia che stanno salvando i nostri cari più colpiti dal virus è un'assoluta priorità aggiunge Daniela Acciardi, che cura la comunicazione in casa Libertas -, come pure sopperire a un'eventuale carenza futura di strumenti».

Non soltanto i singoli, ma anche diverse associazioni della Libertas, soprattutto nei comparti della danza e del judo, hanno aderito alla mobilitazione, investendo le quote d'iscrizione destinate alle gare che non disputeranno più. «In tanti aggiunge Acciardi - ci hanno messo la faccia, letteralmente, realizzando una serie di video divertenti. Sono stati tutti pubblicati sulla pagina facebook del nostro Centro provinciale». Volendo andare a curiosare tra i protagonisti, il riferimento è #proteggiamochiciprotegge #vinciamoinsiemequestagara. Il contatto fra ente sportivo e Santa Maria degli Angeli è stato sviluppato grazie al dottor Roberto Bigai, sotto la supervisione di Tommaso Pellis, il primario del reparto. «Con il denaro già arrivato è stata ordinata una barella per il trasporto dei malati conclude Acciardi -, mentre con i fondi restanti ci hanno chiesto di acquistare dispositivi di protezione individuale. Noi intanto proseguiamo la nostra campagna, confidando ulteriormente nella generosità della base». Nel dettaglio, il modello scelto è l'St1-X, lungo 217 centimetri e largo 79, con una capacità di carico di 250 chilogrammi. La lettiga ha la quinta ruota, il meccanismo di blocco centralizzato, le sponde laterali ribaltabili e una doppia piattaforma per favorire le radiografie.

P.P.S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA