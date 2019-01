CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOLIDARIETÁPORDENONE Lo slogan è Tutta un'altra spesa. Il meccanismo si basa su una tessera a punti, ricaricata mensilmente dai cosiddetti enti invianti, che nel contempo vigileranno sul reale stato dui necessità dei potenziali clienti. Non circoleranno soldi. Nel locale toccherà ai volontari occuparsi delle diverse necessità, dall'accoglienza al servizio vero e proprio, per offrire risposte concrete.MISSIONEI poveri di Pordenone presto avranno dunque un altro punto di riferimento: sta per alzare le serrande l'Emporio solidale, coordinato...