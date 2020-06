Ad accusarlo è una soldatessa americana che ogni quindici giorni lo contattava per sistemare il giardino. Sostiene che il giardiniere l'avrebbe costretta a subire atti sessuali. Lui nega. Ed è per dimostrare la sua innocenza che ha voluto affrontare il processo. Ieri la prima udienza. L'uomo, 35 anni, di Brugnera, è difeso dall'avvocato Laura Ferretti. La vittima si è costituita parte civile con l'avvocato Luca Colombaro. I fatti risalgono al settembre 2017. Al 35enne si contestata un episodio di violenza sessuale aggravato dal fatto che frequentava la villa della soldatessa americana per motivi di lavoro. Lei lo accusa di essere entrato in casa per bere un bicchiere d'acqua, di essersi posizionato alle sue spalle e di averle palpeggiato i seni. Dopodichè l'uomo si sarebbe abbassato i pantaloni. Lui nega. Sostiene che a sistemare il giardino della villa ci andava assieme alla moglie o a un'altra persona che lo aiutava nello sfalcio dell'erba. Il procedimento si è arricchito anche di un incidente probatorio dove la vittima ha confermato di aver subito in un'occasione atti sessuali. Il dibattimento comincerà a settembre.

