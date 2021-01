SOFFERENZA IN CORSIA

PORDENONE Ormai sono decine gli infermieri e gli operatori socio-sanitari che vanno dallo psicologo. I lunghi mesi di pandemia stanno mettendo a dura prova anche una categoria che non è abituata a chiedere aiuto. Ma ora sta diventando una necessità. E per molti operatori lo stress rischia di trasformarsi in burnout, cioé nel crollo psicofisico ed emotivo. Insomma, una patologia. La stanchezza dei turni massacranti. Le ferie e spesso i riposi saltati per coprire i colleghi magari contagiati. E dunque la paura di infettarsi e di portare il virus a casa, in famiglia. Ma soprattutto - in particolare per coloro che lavorano nei reparti Covid o in Terapia intensiva o nei Pronto soccorso - il dolore per la morte di pazienti assistiti per settimane che se ne vanno, senza il conforto delle famiglie, avvolti in sacchi neri anti-contagio. Immagini che rischiano di rimanere a lungo (o per sempre) nei pensieri di chi quotidianamente vi assiste stando vicino ai malati.

IL SOSTEGNO

Situazioni pesanti che possono portare anche a traumi e a patologie. E per le quali occorrerebbe intervenire preventivamente con il supporto psicologico offerto agli operatori. Ma anche da questo punto di vista la situazione negli ospedali del Friuli occidentale non è facile. Un servizio di supporto psicologico esiste: una professionista psicologa che, facendo i salti mortali, da sola incontra gli operatori più in difficoltà. Mentre la situazione che si è creata dopo quasi un anno di emergenza - soprattutto negli ultimi tre mesi in cui al Santa Maria degli Angeli - perdono la vita anche cinque o sei pazienti al giorno - richiederebbe un potenziamento del servizio e la creazione almeno di una équipe di psicologi e psicoterapeuti. «Come è pensabile - sbotta Gianluca Altavilla del Nursind, il sindacato che nei mesi scorsi ha aperto uno sportello con uno psicologo per alcune ore a settimana - che ci sia una sola professionista per un intero ospedale e per i servizi territoriali, duemila persone? Vista la situazione attuale dovrebbe esserci un gruppo di psicologi attivi tutti i giorni. Davvero gli operatori di alcuni reparti, anche se ormai il livello molto alto di stress è diffuso in tutti i reparti e in tutti i servizi, avrebbero la necessità di un supporto psicologico costante. Almeno in questa fase difficilissima in cui i reparti sono pienissimi e purtroppo i decessi sono tanti. In un reparto di Medicina, di pomeriggio, ci sono 4 o quando va bene 5 infermieri per 50 pazienti». Sono anche state avanzate alcune proposte alla direzione dell'Asfo. «Si potrebbe - aggiunge Altavilla - per esempio provare a mettere a disposizione alcune ore gli psicologi del servizio interno del Centro di salute mentale. Oppure assumere a contratto alcuni professionisti esterni in modo che possano affiancare il servizio esistente che da solo non ce la può fare».

LE INDENNITÀ

E intanto rischia di aprirsi una nuova vertenza sui compensi. «Pare che l'Azienda - sottolinea il sindacalista - voglia sospendere il pagamento del gettone di 30 euro lori l'ora per il giorno di riposo saltato in modo che scatti lo straordinario normale, 14 euro lordi. Ecco, queste sono le situazioni con cui quotidianamente dobbiamo misurarci. Al di la della retorica che si fa sugli infermieri e sui medici eroi». Magari preferirebbero meno retorica e la possibilità di accedere a un servizio strutturato di sostegno psicologico.

D.L.

