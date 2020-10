SOCCORSO

SESSANTENNE

CADE IN MONTAGNA

Un sessantenne di Porcia ha chiamato il Nue112 nella tarda mattinata di ieri dopo essere ruzzolato lungo un tratto di sentiero ripido sul San Simeone. L'escursionista ha battuto il capo e si è procurato varie contusioni ma è riuscito a rimettersi in cammino e a raggiungere una baita al Plan dei Purzei per poi attendere lì l'arrivo dei soccorritori. Sul posto sono accorsi i tecnici della stazione di Udine da Gemona, la Guardia di Finanza e l'ambulanza. Dopo una breve visita, si è ritenuto di affidare l'uomo all'elisoccorso per trasportarlo in ospedale al fine di effettuare una visita più accurata.

METALMECCANICI

ATTIVO UNITARIO

OGGI A UDINE

Il 7 ottobre scorso, dopo 11 mesi di trattative e 13 incontri che non hanno portato alla stesura di alcun documento, si sono interrotte le trattative tra Federmeccanica, Assistal e le organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro. Fim Fiom e Uilm, anche in preparazione alle assemblee sui luoghi di lavoro e allo sciopero già indetto per il prossimo 5 novembre, hanno indetto per oggi un attivo unitario regionale che si terrà alle 10 in piazza Venerio a Udine.

LOTTA AL DEGRADO

PULIZIA DELLA STRADA

IN ZONA STAZIONE

Ieri mattina i Ministri Volontari della Chiesa di Scientology della città di Pordenone si sono dedicati alla pulizia della strada che va dal cavalcavia ferroviario di viale Treviso alla rotonda adiacente al parco Flu. Questa volta - fanno sapere -, oltre all'aver ripulito il suolo cittadino dagli ormai ordinari mozziconi di sigaretta, bottiglie di plastica e mascherine, il ritrovamento più inconsueto è stato quello di abbigliamento femminile. La prossima attività di pulizie - anticipano - verrà effettuata mercoledì, alle 10.

