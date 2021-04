Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SOCCORSOPORDENONE Paura ieri pomeriggio a Borgomeduna per una 74enne rimasta intossicata dal monossido di carbonio. Ad allertare i soccorsi sono stati la figlia e il genero verso le 17.30. Erano andati a far visita alla donna, che è stata colta da un improvviso e inspiegabuile malore. Soccorsa dal personale sanitario arrivato in ambulanza, la paziente è stata accompagnata al pronto soccorso del Santa Maria degli Angeli, dove è emerso che...