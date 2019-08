CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SOCCORSOESCURSIONISTA COLTA DA MALOREUna 55enne di Pordenone, S.B., è stata soccorsa nel primo pomeriggio di ieri sul sentiero 975 ad Andreis. Stava scendendo da Forcella Antracisa, quando è stata colta da malore. Alcuni tecnici della stazione del Soccorso Alpino di Maniago, che si trovavano già in zona per partecipare a un evento commemorativo, l'hanno soccorsa e caricata sul furgone per affidarla alle cure dei sanitari arrivati in ambulanza. Sul posto sono è poi arrivata anche la squadra Saf dei Vigili del fuoco di...