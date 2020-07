SOCCORSO ALPINO

25ENNE SCIVOLA

A CASERA GIAIS

Una giovane di 25 anni, di Carbonera (Treviso), si è infortunata ieri mattina scendendo lungo il sentiero 986 da Casera Giais verso Casera Palussa. L'escursionista era in compagnia di alcuni amici e percorrendo il sentiero è scivolata, a quota 900 metri circa, sul fondo bagnato e cosparso di felci procurandosi una slogatura alla caviglia. Il Soccorso Alpino e Speleologico ha inviato sul posto due tecnici, tra cui un soccorritore della stazione di Maniago e poi una seconda squadra che ha guadagnato quota con il mezzo fuoristrada: questi le hanno prestato i primi soccorsi. La giovane è stata trasportata per un tratto in barella fino all'imbarco dell'elicottero. Rilasciata al campo sportivo di Giais è stata consegnata ai sanitari dell'ambulanza.

POSTE

SUCCESSIONE,

PRATICHE ON LINE

Al via il nuovo servizio di Poste Italiane per la richiesta online dell'avvio delle pratiche di successione. Per ottenere la dichiarazione di credito (ossia il documento da presentare poi all'Agenzia delle Entrate) è infatti sufficiente, una volta effettuato l'accesso alla propria pagina personale del sito di Poste Italiane, compilare la parte anagrafica con i dati personali, caricare i documenti richiesti e selezionare l'Ufficio Postale di riferimento. Una volta ricevuta la Dichiarazione di Credito, l'erede o il soggetto legittimato si recherà all'Ufficio Postale selezionato per la presentazione della Dichiarazione di Successione insieme ai documenti originali, riducendo in maniera notevole i tempi. Per accedere al nuovo servizio è possibile collegarsi al sito www.poste.it ed accedere alla sezione Successioni nell'ambito dei Servizi al Cittadino.

ANIMALI

UN NUMERO COMBATTE

GLI ABBANDONI

In uno dei periodi più a rischio per l'abbandono di animali, Emergenza24 ricorda che da luglio a settembre è attivo il numero 392 5220090 (sms o Whatsapp solo testuale e non messaggi vocali) contro l'abbandono di animali o per segnalare maltrattamenti su animali. Gli animali abbandonati, se non raccolti e riaffidati, nella maggior parte dei casi sono destinati a soffrire di denutrizione e sete oltre a correre il costante rischio di essere investiti da veicoli. Possono inoltre costituire un pericolo per gli utenti della strada. Emergenza24, il più grande network europeo della comunicazione di emergenza nei social, ha avviato dal 2012 una campagna denominata #SalvaUnAmico, che dal 2018, grazie alla collaborazione di Hill's Pet Nutrition Italia e Coop Alleanza 3.0 ha attivato un numero telefonico raggiungibile 24 ore su 24. I cittadini potranno segnalare casi di animali in imminente pericolo, vaganti sulla strada, lasciati chiusi in auto sotto il sole o in altre situazioni a rischio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA