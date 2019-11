CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SOCCORSIPORDENONE Tre incidenti stradali nel giro di quattro ore. È successo ieri in A28. Il primo risale alle 6.40, all'altezza di Azzano Decimo, A.D.B.B., 29 anni, di Fiume Veneto, durante un sorpasso ha urtato il guard rail centrale restando di traverso sulla carreggiata. L'Audi A3 che lo seguiva, condotta da M.D.C. (25), di San Giorgio della Richinvelda, non è riuscita a evitare l'impatto. Il 29enne è stati portato in pronto soccorso. Alle 8.20, a Pordenone, E.F., 39 anni, di Vigonza, con il suo Fiat Doblò ha tamponato la Fiat PUnto di...