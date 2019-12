Soccorsi e vite a rischio, premiato il grande coraggio di tanti pompieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SILENZIOPORDENONE È amara, quest'anno, la ricorrenza di Santa Barbara. Il pensiero va ad Antonino Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches, i pompieri di Alessandria morti in un'esplosione. Sono stati ricordati con un minuto di silenzio, prima che il comandante Doriano Minisini cominciasse il suo discorso. Non era facile, dopo quel momento di raccoglimento, trovare le parole giuste. Ed è per questo che si è affidato a una delle più belle pagine del libro Cuore, quando Edmondo De Amicis ricorda il valoroso pompiere Giuseppe Robino,...