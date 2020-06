LAVORO DA REMOTO

PORDENONE Sono molte le aziende anche del comparto manifatturiero che durante il lockdown, dallo scorso mese di marzo, hanno utilizzato il lavoro agile anche in forma massiccia. Un sistema che nell'emergenza ha mostrato di funzionare. Ma lo smart working, molto spesso, ha continuato a essere utilizzato anche dopo lo scorso 4 maggio, data in cui le attività produttive hanno riacceso gli impianti. La grande maggioranza delle aziende ha deciso però di mantenere il cosiddetto lavoro agile per gli addetti amministrativi. In un primo tempo questo serviva anche ad evitare gli assembramenti nelle fabbriche dove erano intanto ritornati gli operai. E in moltissimi casi le proroghe del lavoro a distanza per gli impiegati arrivano a coprire i mesi giugno e spesso anche luglio. Una scelta che in particolare è stata fatta dalle società del terziario e dalla banche in particolare. Ma anche le imprese manifatturiere hanno preferito prolungare - per motivi di sicurezza sanitaria - il lavoro a distanza per i loro colletti bianchi.

DUE ESEMPI

In provincia bastano due esempi per dare l'idea di come lo smart working continua a essere una pratica molto diffusa anche in questa fase di post-pandemia in cui gran parte delle attività sono riprese o stanno riprendendo. All'Electrolux di Porcia ancora oltre il 90 per cento degli amministrativi lavora da casa. È previsto un rientro graduale a partire da luglio, informa il sindacato. E alla banca FriulAdria ancora il 70 per cento degli addetti della direzione centrale e della sede amministrativa del Bronx a Pordenone sta utilizzando lo smart working. «Circa il 75 per cento degli addetti - fa sapere il sindacato dei bancari - di FriulAdria opera da remoto. Da qualche settimana è iniziata una rotazione degli addetti, sia nelle direzioni centrali che nelle filiali del territorio, che per una o due giornate a settimane tornano in ufficio». La rotazione è nella misura di circa il 25 pr cento: ogni quattro addetti uno a turno rientra in ufficio. Entro settembre, l'istituto di credito, punta a fare rientrare circa il 90 per cento degli addetti.

METALMECCANICI

A chiedere che lo smart working venga regolato sono invece i sindacati dei metalmeccanici che hanno messo un punto apposito nella piattaforma della protesta nazionale del settore organizzata per il 25 giugno. «In emergenza il lavoro agile - sottolinea la Fim-Cisl - potrà essere usato fino al 31 luglio, data che il decreto considera di fine emergenza. Ma è urgente che lo strumento venga regolato e normato affinché non si trasformi in una sorta di telelavoro a cottimo».

