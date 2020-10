LAVORO ONLINE

PORDENONE Nel corso dei mesi estivi il numero di lavoraotri in smart working è certo diminuito rispetto al periodo più duro dell'emergenza e rispetto al lockdown della scorsa primavera. Ma negli uffici degli enti statali e degli enti locali - in particolare i Comuni - il rientro sta procedendo in maniera molto lenta e graduale. Tendenza che si è confermata nelle ultime settimane in corrispondenza dell'innalzamento dei contagi e di una possibile nuova ondata per l'autunno e l'inverno alle porte. Più dinamica la situazione nel comparto delle imprese private e del mondo bancario: negli uffici delle aziende negli istituti di credito anche nel territorio si sta assistendo a un rientro spesso in forma alternata: alcuni periodi in ufficio, in altri si continua a lavorare a distanza. Ma è nel pubblico, in particolare negli enti locali che sta emergendo il rischio che ciascun ente vada un po' per conto proprio. Con il pericolo che si profili una sorta di giungla nella gestione del cosiddetto lavoro agile. In attesa di nuove norme e indicazioni nazionali - molto dipenderà anche dall'eventuale proroga fino a fine anno dello stato di emergenza - ciascun Comune si sta organizzando in modo diverso.

LE REGOLE

Una situazione che ha spinto il sindacato a chiedere agli enti - in primis alla Regione Fvg che nel periodo di emergenza contava oltre 2400 addetti in smart working - una sorta di mappa dei ruoli e delle postazioni che potranno proseguire a operare con il lavoro a distanza. Attualmente la norma prevede che, tolti i lavoratori che svolgono mansioni che richiedono necessariamente la presenza, i lavoratori fragili o coloro che hanno situazioni familiari particolari - la quota di addetti che lavorano a distanza sia almeno del 50 per cento sul totale dei dipendenti. «Non sempre sta accadendo questo. E - sottolinea Lica Munno, Fp-Cgil di Pordenone - spesso non si capisce bene quali criteri vengono utilizzati. Noi abbiamo sempre chiesto a tutti gli enti che venga privilegiato il criterio della volontarietà. Che è per altro previsto dalla legge del 2017 che istituisce e regola il lavoro agile e che ora, in seguito alla pandemia, è stata congelata poiché valgono le norme dell'emergenza legati ai Dpcm. Ma è necessario fare un po' d'ordine e prevedere una regolamentazione che sia il più omogenea possibile». Secondo Massimo Bevilacqua, segretario regionale Fp-Cisl, categorie che proprio oggi discuterà del tema in un consiglio generale regionale, «è necessario che con l'inizio del 2021 si cominci a regolamentare la partita dello smart working che altrimenti rischia di trasformarsi in un telelavoro a cottimo, come in certi casi sta succedendo. La questione deve invece tornare dentro la contrattazione con la previsione di precise norme e diritti».

IMPRESE E INDOTTO

Ci sono poi le ricadute sulle imprese e sull'indotto dello smart working. Comincia a serpeggiare qualche malumore tra le categorie produttive e tra le imprese rispetto alle difficoltà di rapporti con uffici e sportelli chiusi. In particolare, nell'edilizia, ora che si apre la fase burocratica legata al superbonus del 110 per cento. Inoltre, bar, ristoranti e servi dei centri urbani più grandi lamentano il calo di consumi e fatturati legati proprio all'assenza dei molti colletti bianchi che non essendo in ufficio non vanno più né al ba né al ristorante. Una situazione che, però difficilmente cambierà nelle prossime settimane visto che l'emergenza non accenna a calare. Anzi.

D.L.

