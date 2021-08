Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'Istituto di Lubiana Joef Stefan, che sta preparando modelli per lo sviluppo dell'epidemia, ha pubblicato una nuova previsione. Secondo i calcoli dei loro studiosi, oggi la Slovenia dovrebbe raggiungere la fase rossa secondo i parametri del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). L'ingresso nella fase rosso scuro è previsto invece per metà settembre. Secondo gli studi, gli ospedali riceveranno ogni giorno 60...