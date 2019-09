CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SLITTAMENTOPORDENONE Non ci sono più i tempi tecnici per mandare a gara l'affare, ma non è solo questo il punto: la decisione presa in Comune è stata dettata non solo dalla clessidra della burocrazia, ma dalla mano invisibile del buon senso, guidata dall'esperienza maturata negli ultimi mesi: i lavori per la riqualificazione di viale Marconi, cioè una delle più discusse di tutto il territorio comunale e della storia dell'amministrazione Ciriani, slitta ufficialmente al 2020. Il sindaco aveva usato la formula dubitativa, mentre ieri...