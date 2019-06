Slitta la vendita dell'ex birreria: sul piano esecutivo 13 bollini rossi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PIANO DELLE OPEREPORDENONE Ci sono le opere nei parchi e nelle aree verdi che slittano per la necessità di rispettare i tempi riproduttivi delle specie animali, le carenze di personale e, in qualche caso, le risposte lente di altri enti: tredici bollini rossi e otto bollini gialli su un totale di 62 obiettivi nella ricognizione del Piano esecutivo e di gestione del Comune (Peg) al 30 aprile, che fa il punto sui traguardi raggiunti e sui progetti che sono invece in ritardo. EX BIRRERIAPer quanto riguarda il patrimonio comunale e il Piano delle...