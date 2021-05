Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La Regione concederà ai Comuni contributi per l'effettuazione delle opere di bonifica dei siti inquinati. Su proposta dell'assessore all'Ambiente, Fabio Scoccimarro, la giunta regionale ha approvato il regolamento che consentirà di definire la graduatoria delle priorità dei luoghi per gli interventi compresi nel piano regionale di bonifica dei siti contaminati. In particolare, spiega Scoccimarro, «si tratta degli interventi sostitutivi in...