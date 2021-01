L'INIZIATIVA

PORDENONE Il Comune di Pordenone, in qualità di capofila della forma associata Corpo Intercomunale di Polizia Locale Pordenone Cordenons, ha presentato alla Regione la domanda per l'assegnazione di fondi allo scopo di sostenere le politiche di sicurezza urbana, anche con mezzi ed attrezzature di difesa passiva. Ad annunciarlo è l'assessore Emanuele Loperfido, che spiega che l'iniziativa «va intesa anche come una forma di cooperazione diretta ed indiretta con le forze dell'ordine: se da un lato come Amministrazione continuiamo ad investire in risorse ed infrastrutture per la sicurezza dei cittadini, dall'altro li invitiamo caldamente a sfruttare questi canali di finanziamento per contribuire a sostenere gli investimenti in sicurezza dei privati».

I contributi, riferiti all'anno 2020, sono finalizzati all'acquisto, all'installazione, al potenziamento, all'ampliamento e all'attivazione dei sistemi di sicurezza e sono destinati a quattro tipologie di interventi: per le abitazioni di cittadini residenti da almeno cinque anni continuativi nei due comuni; per le parti comuni dei condomini; per immobili religiosi, di culto e ministero pastorale; e per gli edifici scolastici ed impianti sportivi non di proprietà degli enti locali.

Sono ammessi a contributo i sistemi antifurto, antirapina, anti-intrusione e i sistemi di videosorveglianza, impianti di video-citofonia, apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto, sistemi di allarme, rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti. Così pure l'acquisto e la posa di porte e persiane blindate o rinforzate, saracinesche e tapparelle metalliche con bloccaggi, porte e finestre con vetri antisfondamento, grate e inferriate su porte o finestre, serrature antieffrazione e spioncini su porte. Tutte le attrezzature devono essere di nuova produzione. Sono esclusi l'installazione, l'acquisto e la posa di casseforti, cancelli di accesso alle proprietà con le recinzioni e i contratti stipulati con gli istituti di vigilanza.

Il contributo interviene per il 60% della spesa sostenuta e comunque non superiore a 1.800 euro o inferiore a 600 euro. Il pagamento da parte del richiedente deve essere avvenuto dal 1° gennaio 2020 al 28 febbraio 2021. La domanda va presentata entro il 28 febbraio; è poi prevista la formazione della graduatoria che tiene conto del periodo di maggiore residenza nei due Comuni, dell'Isee e dell'inesistenza di sistemi di sicurezza antifurto, antirapina, anti-intrusione e i sistemi di videosorveglianza. Ulteriori dettagli sono pubblicati sul sito web del Comune di Pordenone.

