PORDENONE È Sebastiano Badin, 28 anni, di Pescincanna, il nuovo segretario regionale di Sinistra Italiana. È stato eletto dal secondo congresso regionale che si è svolto sabato online. A Marco Duriavig, segretario uscente, il compito della relazione introduttiva che ha rimarcato la scelta condivisa dal partito di porsi all'opposizione del governo Draghi e la necessità di costruire un'alternativa in Regione per battere il centro-destra.

Il dibattito ha toccato i temi della lotta alle diseguaglianze e di una vera svolta ecologica per il Paese e il Friuli Venezia Giulia. La linea politica espressa da Duriavig ha sottolineato le posizioni del segretario nazionale Nicola Fratoianni ed è stata poi ripresa in continuità anche dal nuovo segretario regionale Badin. «Dopo alcuni anni alla guida di Sel e poi di Sinistra Italiana ho inteso lasciare il testimone - ha detto Duriavig - Il mio è stato un vero atto politico, convinto dell'importanza e della necessità del rinnovamento per far vivere la politica dentro un partito. Sono lieto di lasciare la segreteria regionale a Badin, sarà in buone mani, perchè sono certo che la sua passione e quella di altri giovani che hanno iniziato a impegnarsi con noi siano delle ottime basi per rinforzare la prospettiva e le proposte della sinistra nella nostra regione».

Sebastiano Badin è impegnato in politica dal 2012 e ha già lavorato nella segreteria con Duriavig. Dopo un passaggio di consegne all'insegna della piena condivisione dell'analisi della fase politica e delle prospettive che attendono la sinistra, il neo segretario regionale ha dichiarato: «Il mio impegno sarà quello di dare voce a tutti coloro che sono stati sconfitti da liberismo economico che ha reso il lavoro più povero e precario, la salute un diritto per pochi e il nostro pianeta a rischio collasso. Per questo abbiamo bisogno più che mai di una prospettiva eco-socialista, di una sinistra del futuro che oggi passi anche attraverso un'alternativa al governo Draghi».

Uno dei prossimi impegni sarà anche la costruzione di un'alternativa già per le prossime amministrative, dove Sinistra Italiana Fvg lavorerà per sostenere e promuovere la costruzione di liste di alternativa sociale ed ecologica nei principali comuni della regione. Durante il congresso è stata eletta anche la commissione di garanzia con 4 membri e l'assemblea regionale del partito con 33 membri.

