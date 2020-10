L'INDAGINE

PRATA Satnam Singh, il 42enne indiano in carcere per tentato omicidio, lunedì avrà la possibilità di dare la sua versione sulla spedizione punitiva di martedì a sera in via Friuli a Puja. L'altro ieri, quando il sostituto procuratore Federico Facchin avrebbe dovuto interrogarlo nella caserma dei carabinieri di Sacile, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Era confuso - aveva precisato il legale nominato d'ufficio, Arnaldo De Vito - e «non ricordava». Dopodomani comparirà invece davanti al gip Monica Biasutti, chiamata a decidere sulla convalida del fermo firmata dal pm Facchin. In quella sede potrebbe decidere di rendere spontanee dichiarazioni o di riferire che cosa abbia scatenato l'aggressione che ha messo in pericolo di vita Aseem Esingh, il 33enne indiano con cui l'ex moglie di Singh ha una relazione. Molto probabilmente avrà al suo fianco l'avvocato Manuela Zanussi, che già lo segue per quanto riguarda la separazione, che è consensuale.

«Esingh - spiega il legale - è il suo migliore amico. Lo ha accolto in casa quando è arrivato dall'India. E quando ha acquistato l'abitazine di Puja l'ha intestata anche alla moglie e all'amico». Poi il matrimonio si è rotto e Singh è andato ad abitare a Porcia. «Mi riservo di documentare la situazione familiare - riferisce l'avvocato Zanussi - per chiarire la situazione».

Ad Aosta, invece, per rogatoria, si terrà la convalida del fermo di Navjot Singh, 31 anni, bloccato dalla Polizia di frontiera mentre tentava di scappare in Francia a bordo di un FlixBus diretto a Parigi. È indiziato di concorso in tentato omicidio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri del Norm di Sacile avrebbe partecipato alla spedizione punitiva assieme a Singh e a un terzo complice che invece è riuscito a scappare. È stato un pestaggio brutale. Esingh è stato picchiato, gli è stata scaraventata addosso una lastra di cemento e poi le coltellate inferte da Singh con un taglierino. Tre lo hanno attinto al torace, di cui una all'altezza del petto, provocando la lesione della membrana del cuore.

Le modalità dell'aggressione sembrano chiariti, anche se gli investigatori hanno ancora diversi tasselli da ricostruire. Agli atti c'è la testimonianza di Hardeep Singh, la moglie da cui il 42enne si stava separando. Manca una ricostruzione con la vittima, Esingh, che è ancora ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale di Udine e non è in grado di sostenere un interrogatorio.

