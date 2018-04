Sindaco e assessore: dopo l'ascolto daremo subito le riposte concrete

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'OBIETTIVOPORDENONE «Il progetto fa parte di quelle azioni per instaurare un filo diretto con la popolazione per ascoltare e raccogliere segnalazioni, richieste ed esigenze riguardanti sicurezza urbana, legalità e vivibilità dei rioni cittadini». Il sindaco Alessandro Ciriani a l'assessore Emanuele Loperfido credono molto nell'iniziativa 'Vigili in piazza'' e, proprio per questo motivo, si sono detti disposti a garantire la continuità, a tempo indeterminato, del progetto. «Dopo una prima fase di sperimentazione fa sapere Loperfido in...