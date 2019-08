Sindaci esausti: «Date a noi la gestione dei controlli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Erano stati loro, i primi cittadini dei Comuni affacciati sulla Cimpello-Sequals, a sollevare in anteprima i problemi che poi si sarebbero rivelati endemici. E oggi, per bocca del sindaco di San Giorgio della Richinvelda, Michele Leon, tornano ad alzare la voce per chiedere più attenzione nei confronti degli eccessi di cui si rendono protagonisti gli automobilisti che percorrono ogni giorno la strada che da Cimpello porta a Sequals. L'opinione di Leon è secca: «La Regione dia a noi Comuni la gestione della sicurezza lungo l'arteria stradale...