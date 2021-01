SINDACI CONTAGIATI

PORDENONE L'ultimo in ordine di tempo a risultare positivo al Covid è stato Gianni Giugovaz. Il sindaco di San Quirino (tra l'altro nel mezzo di una complicata crisi di giunta) sarà costretto a uno stop di qualche giorno a causa del virus. Prima di lui però ci sono stati diversi primi cittadini della Destra Tagliamento ad essere rimasti vittime della pandemia. E più di qualcuno è ancora in quarantena, pure con lievi sintomi, in attesa della negativizzazione del tampone.

LUNGA LISTA

Una lunga lista che si era aperta già nella prima ondata. Il primo sindaco a contrarre il virus era stato Andrea Delle Vedove. Una battaglia molto lunga la sua: ci è voluto più di un mese e mezzo perché il sindaco cordenonese potesse uscire definitivamente dalla positività. Sempre a marzo a risultare positivo era stato il sindaco di Pravisdomini, Davide Andretta. Ma è nella seconda ondata, dopo settembre, che il virus maggiormente diffuso ha colpito più municipi. Tra i primi contagiati l'ex sindaco pordenonese Sergio Bolzonello: per lui era stato necessario anche un ricovero ospedaliero. Lavinia Clarotto, sindaca di Casarsa, si è ammalata all'inizio di novembre: sintomi lievi e diversi giorni di attesa prima di tornare operativa. E il Covid non ha risparmiato nemmeno il capoluogo: il sindaco Alessandro Ciriani (con gli assessori Cristina Amirante, Pietro Tropeano e il capo di gabinetto Davide Zaninotti, tutti contagiati) è rimasto a casa - seppure lavorando online quando i sintomo glielo permettevano - per più di tre settimane. Più recenti i casi di contagio dei sindaci Andrea Carli (Maniago) e Markus Maurmair (Valvasone Arzene): per entrambi non è tata breve. Positivo (ora guarito) il sindaco di Barcis Claudio Traina: lo ha scoperto dopo lo screening dell'intera popolazione. Degli ultimi giorni (ma entrambi stanno già meglio) i casi di Enrico Odorico, sindaco di Sequals e di Sandro Rovedo, Frisanco. Solo una disavventura, invece, per il sindaco di Aviano Ilario De Marco: alla vigilia di Natale era risultato positivo al test rapido poi però smentito dal tampone molecolare: per lui solo lo spavento per essere stato un falso positivo.

