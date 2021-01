LE REPLICHE

PORDENONE I sindacati e i presidi sposano la linea della Regione sulla chiusura delle scuole superiori fino al 31 gennaio. Il Partito democratico prende atto della situazione epidemiologica ma non manca di pungere la giunta sul tema dell'organizzazione di tutto ciò che sta attorno alla scuola in sé. Solo il Movimento 5 stelle, a conti fatti, si scaglia anche contro la decisione stessa e tramite il consigliere regionale Capozzella afferma di «assistere attonito allo slittamento del ritorno in presenza delle lezioni». «Per mesi Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno fatto credere alle famiglie che i problemi in vista della riapertura delle scuole dopo la prima ondata fossero causa della inadeguatezza del governo. Basti pensare ai mesi di polemiche assurde sui banchi, dimenticando che gli assembramenti pericolosi non si sono verificati dentro le aule, ma sono avvenuti negli autobus e davanti alle scuole, in entrata e in uscita. Questi affollamenti sono dovuti principalmente al mancato adeugamento del trasporto pubblico locale, di esclusiva competenza regionale, in vista della riapertura dopo le vacanze estive». Anche il deputato Luca Sut ha detto no allo slittamento.

Leggermente diverso il tono utilizzato dal Partito democratico. «Prendiamo atto dello slittamento della nella riapertura delle scuole, a conferma che le preoccupazioni che continuiamo a raccogliere sull'aumento dei contagi, non sono campate in aria e si fondano sulla coscienza che la situazione della nostra regione non si discosta molto da quella di altre che sono indicate oggi più in crisi. È evidente la non recuperata capacità di tracciamento e l'incerta tenuta del sistema ospedaliero - scrivono i consiglieri dem -. Auspichiamo che l'iniziativa autonoma della Regione non si limiti allo slittamento della data di apertura delle scuole superiori, ma riesca a mettere in campo da qui a febbraio anche altre interventi volti ad assicurare il ritorno in presenza in condizioni ottimali». Come detto, diversa la posizione della Cgil e dei presidi. «La nostra posizione - ha chiarito Mario Bellomo (Cgil scuola) - è per il ritorno in aula in sicurezza. Ora il contagio è in aumento e siamo d'accordo con quanto stabilito dalla Regione. Ci rende perplessi solo la data del 31 gennaio: forse si potrebbe rientrare prima». Infine Teresa Tassan Viol, dell'Associazione presidi: «Il provvedimento era annunciato, è la presa d'atto di una situazione complicata e preoccupante. La scuola non si ferma, continua a proseguire il suo lavoro a distanza. L'auspicio è quello di riportare al più presto i ragazzi sui banchi».

