Simboli satanici contro i sindaci Prof confessa: «Solo goliardia»

LA GOLIARDATAPORDENONE I volti degli ex sindaci di Pordenone abbinati a simboli satanici? Il giallo - che ha mobilitato Digos, Scientifica e Volante - si è già risolto. Non c'è nulla di demoniaco. E, soprattutto, non c'è alcun messaggio minaccioso indirizzato ai politici. È stata soltanto una goliardata. Una trovata per raccogliere fondi al torneo di calcetto organizzato a scopi benefici a Villanova. Il protagonista? Un insegnante sacilese di 39 anni che ieri mattina, dopo aver letto i giornali, si è subito presentato in Questura per...