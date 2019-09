Sicurezza, vigili pronti a usare il Taser

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAPORDENONE Nuova sede anche se non subito, più uomini, auto nuove e scooter più veloci. Oltre alla disponibilità a sperimentare il taser, la pistola elettrica, nel caso venisse accolta la richiesta di Pordenone. La polizia locale di Pordenone e Cordenons si dota di nuove strutture per garantire al sicurezza sul territorio, in attesa del nuovo comandante, il vicequestore Massimo Olivotto. Intanto i vigili potenziano il parco auto con due nuove «Giulietta». E a breve arriverà anche un'altra automobile. L'acquisto delle due Alfa...