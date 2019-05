CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZA PORDENONE Un dato forte, impattante che fa nascere mille domande. La provincia di Pordenone è la sola in regione dove i reati sono aumentati nel primo trimestre 2019, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E i numeri resi noti dal Viminale parlano di un +4,4 per cento. Pordenone maglia nera, dunque, per quanto riguarda la sicurezza. Un podio poco gradito che divide con altre quattro province italiane.I DATIPer rendersi conto dello stacco all'interno del medesimo territorio regionale, basta far parlare le percentuali fornite...