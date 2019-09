CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SICUREZZAPORDENONE Siringhe e residui dell'attività di confezionamento di spinelli. È quello che sempre più spesso a terra trovano gli operatori di Gsm, la società che gestisce la sosta nei parcheggi in struttura in città. E aumenta la paura tra chi frequenta la struttura. In quella di via Oberdan, venerdì pomeriggio è morto un 38enne di Pordenone, monto probabilmente per overdose. Non è la prima volta che nelle aree di sosta al coperto muore qualcuno: a fine 2017, nella struttura di via Vallona, era stato trovato senza vita un 40enne...