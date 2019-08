CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAPORDENONE Più investimenti per garantire una maggiore sicurezza sul territorio. L'offensiva - su più fronti - dell'amministrazione Ciriani non si è fatta attendere. L'assessore alla Sicurezza, Emanuele Loperfido, ha fatto sapere che sul piatto ballano quasi 400mila euro, soldi messi a disposizione dalla Regione proprio per implementare la sicurezza sul territorio e che Pordenone dovrà 'dividere'' con Cordenons.GIRO DI VITEUn giro di vite, specie nei quartieri, dove ancor oggi, tra le altre, si verificano situazioni di degrado e di...