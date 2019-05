CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAPORDENONE Lo aveva detto da subito il questore Marco Odorisio: «I furti scoperti, messi a segno dalla banda dei tre albanesi, sono 66, ma arriveremo a un centinaio». E così è stato. La Polizia di Stato di Pordenone ha infatti ritrovato, in alcuni nascondigli utilizzati dai ladri, altre armi, munizioni e gioielli. Il bottino di colpi effettuati in ville e abitazioni delle province di Pordenone, Treviso e Belluno. Darjel Proshi, 26 anni domiciliato a Conegliano, Edmond Et Hemaj detto Mondi, 34 anni, pure lui domiciliato a...