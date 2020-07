SICUREZZA

PORDENONE L'intervento di manutenzione era già programmato da tempo: l'impresario era atteso per le 15.30 di ieri. Ad anticipare la ditta sono stati invece i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Pordenone, che ieri mattina sono stati allertati in viale della Libertà, al civico 2, angolo viale Dante, dove tra l'undicesimo e decimo piano del grattacielo Santin erano caduti dei calcinacci, finiti fortunatamente sul davanzale di un appartamento che si trova al decimo piano, sul retro del palazzone che svetta sulla città.

Il problema è stato ricondotto a infiltrazioni che con il passare degli anni hanno gonfiato gli intonaci in prossimità delle armature e che ieri si sono staccati creando una situazione di pericolo, soprattutto se fossero crollati in strada. I pompieri hanno issato l'autoscala rimuovendo le parti di calcinacci che rischiavano di crollare dalla terrazza dell'undicesimo piano. Poi sono saliti fino al dodicesimo, tra gli sguardi affascinati dei tanti pordenonesi che si sono fermati a curiosare e seguire da vicino lo spettacolare intervento con l'autoscala alla sua massima estensione. Piano piano sono poi scesi monitarando tutta la struttura fino al piano terra.

L'intervento ha impegnato i Vigili del fuoco per diverse ore. L'intero palazzo è stato messo in sicurezza, dopodichè i pompieri hanno seguito da vicino la realizzazione di un soppalco, creato dalla stessa impresa edile che si occuperà della manutenzione già programmata, disposto per tutelare sia l'ingresso del grattacielo Santin, sia i negozi e il bar che si trovano al piano terra. I Vigili del fuoco hanno lasciato viale della Libertà solo nel tardo pomeriggio, dopo essersi assicurati che non c'era più alcun rischio per l'incolumità dei passanti e degli stessi inquilini del palazzo.

