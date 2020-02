SICUREZZA

PORDENONE Dopo Vigili-amo Pordenone e Attivi-amo Pordenone, arriva Studi-amo Pordenone. Si chiama così il nuovo progetto in materia di sicurezza contenuto nel Peg (Piano esecutivo di gestione), in materia di vigilanza e sicurezza. Il 2020 si legge nel documento dell'amministrazione , diversamente dagli anni precedenti, vuole essere un anno orientato all'innovazione tecnologica per il Corpo intercomunale di Polizia locale di Pordenone-Cordenons. A tal proposito, tra le linee di intervento previste, è stato previsto un progetto sperimentale denominato Studi-amo Pordenone, finalizzato a incentivare la partecipazione della popolazione giovanile a processi culturali nell'ambito di rinnovate tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel settore della Polizia locale. L'idea si spiega è quella di incentivare i giovani a impegnarsi nel settore della sicurezza urbana.

IL PROGETTO

Il Peg prevede l'avvio del progetto proprio in questi giorni, con la prima fase, quella dell'individuazione del canale di finanziamento più idoneo, mentre con aprile dovrebbe partire la predisposizione di un progetto innovativo, da attuare poi fra ottobre 2020 e dicembre 2021. Gli obiettivi, spiega l'assessore alla Sicurezza Emanuele Loperfido, sono quelli della prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo, vandalismo, abuso di alcol e uso sostanze psicotrope, da realizzare nelle scuole e luoghi di aggregazione giovanile aumentando la consapevolezza del fenomeno all'interno dei contesti scolastici e la fiducia nelle istituzioni e forze dell'ordine; la creazione di una rete solidale, con la collaborazione con l'associazione Piccoli passi. E poi la prevenzione di furti e rapine, truffe e raggiri con campagne di informazione e comunicazione e la creazione, anche qui, di una rete solidale all'interno quartieri e reti associative. E, ancora, prevenzione e contrasto alle principali truffe informatiche, sensibilizzazione e prevenzione del rischio di violenza sulle donne e sui minori, individualizzazione di forme di abuso sommerso, prevenzione e contrasto al diffondersi dei fenomeni di accattonaggio ed esercizio attività di parcheggiatore. Prosegue invece fino alla fine del 2020 il progetto di cittadinanza attiva Attivi-amo Pordenone e saranno sicuramente riproposti con il nuovo comandante Massimo Olivotto gli incontri nei quartieri avviati da Stefano Rossi.

