SICUREZZA

PORDENONE Poliziotti a cavallo a presidio dei parchi pubblici della città. Si vedranno in circolazione almeno sino alla prima settimana di ottobre, dopodiché, come ha garantito ieri mattina il questore Marco Odorisio, «le pattuglie ippomontate potranno essere chiamate per assicurare standard di sicurezza maggiori in occasione di determinate manifestazione che interesseranno Pordenone». I poliziotti a cavallo piacciono. Ai grandi ma soprattutto ai piccini ma - lo ha assicurato il questore - «la loro presenza nei parchi pubblici non sarà d'immagine. Saranno infatti chiamati a controllare le aree verdi, così da evitare, con l'ausilio di personale della polizia in moto, che possano diventare luogo di ritrovo per sbandati».

IL SINDACO

L'idea di Odorisio è piaciuta al sindaco Alessandro Ciriani, il quale ritiene che Pordenone sia «una città decisamente sicura, con un'ottima qualità della vita, anche grazie alla proficua collaborazione tra Questura e Comune». Ieri mattina al parco San Valentino, recentemente riaperto al pubblico dopo una stagione dedicata ad interventi migliorativi non più procrastinabili, sindaco e questore si sono trovati d'accordo su un punto: il controllo dei parchi cittadini va rafforzato, in determinati periodi dell'anno, da due poliziotti a cavallo. In grado di intervenire con maggiore tempestività e senza problemi di sorta. «Pordenone - ha evidenziato il questore Odorisio - è una città decisamente verde con ben sette parchi molto frequentati e vissuti. Nasce da qui l'idea di potenziare con le pattuglie a cavallo i servizi di vigilanza già presenti nelle aree verdi cittadine». I poliziotti, operativi da diversi giorni, provengono dalla questura di Milano. Resteranno in forza a Pordenone fino al primo ottobre ma «ripeteremo l'iniziativa in altri periodi dell'anno, a seconda delle esigenze».

LE AREE VERDI

A proposito di parchi, il questore ha anche voluto ricordare le operazioni di polizia che hanno restituito alla piena fruizione dei cittadini il Querini e il Galvani. «Il Galvani, in particolare, lo abbiamo trasformato in luogo dove c'era una certa attività spaccio di sostanze stupefacenti, con tanto di ritrovo per sbandati, ad area della città sempre più frequentata da famiglie con bambini. Per il parco San Valentino ha puntualizzato Odorisio vogliamo che genitori, nonni e bambini possano trovare il massimo della tranquillità e del benessere». L'occasione di ieri è stata anche quella per rimarcare che «la sicurezza a Pordenone è reale, non solo percepita» ha detto il questore. Risultato raggiunto, ha aggiunto il sindaco Ciriani, «anche grazie a una costante e proficua collaborazione tra Questura e Comune, che pone la nostra città ai vertici nazionali delle classifiche sulla sicurezza. Se ciò avviene vanno ringraziati i cittadini ma pure l'attività delle forze dell'ordine, del questore, dei suoi uomini e donne. Certo, anche qui c'è qualche incivile, magari proprio nei parchi, e possono sempre esserci episodi di illegalità, ma non paragonabili a quelli di altre città. Le pattuglie a cavallo - ha aggiunto - oltre a fare un bell'effetto sono occhi in più per la sicurezza. Il presidio fisico rimane sempre fondamentale, non possiamo disseminare il territorio di migliaia di telecamere». Ciriani ha evidenziato anche un altro punto. «Si ricorderanno, cinque anni fa, gli accesi dibattiti politici sulla grave carenza di organico della questura pordenonese. In questi anni ci siamo impegnati per risolvere il problema. Siamo andati più volte a Roma per interloquire con governi di diverso colore e farci sostenitori delle esigenze della nostra polizia e della città. Oggi, grazie alla collaborazione tra Comune e Questura, l'organico è a pieno regime e si può garantire a Pordenone una sicurezza reale e effettiva».

Alberto Comisso

