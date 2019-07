Sicurezza in sciopero, a rischio bancomat e pensioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIGILANTESPORDENONE Nuovo sciopero degli addetti della vigilanza privata e del comparto sicurezza. Le organizzazioni sindacali dei vigilantes hanno proclamato lo stop per le giornate di giovedì 1 e venerdì 2 agosto. Lo sciopero coinvolgerà anche le guardie giurate degli istituti di vigilanza che svolgono il servizio di portavalori. Inevitabili i disagi per banche e Poste nella consegna e prelievo di contanti. In Posta i disagi potrebbero anche riguardare la riscossione delle pensioni visto che il primo del mese è giornata di riscossione...