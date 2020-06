I RINFORZI

PORDENONE Tre nuovi agenti e un bando per ripristinare la figura degli steward in città. Luglio, per Pordenone, si preannuncia un mese decisivo su questi due fronti. Mentre i tre agenti (verranno presi dalla graduatoria di Porcia) andranno a sostituire altrettanti colleghi andati in pensione per gli steward andrà formulato un vero e proprio bando. Che, stando alle dichiarazioni dell'assessore Emanuele Loperfido, dovrebbe essere pronto a giorni. Gli operatori con la pettorina gialla che attualmente girano in città, coadiuvando le forze di polizia, sono stati ingaggiati per l'emergenza Covid. Di fatto, però, il contratto con l'agenzia che garantisce il servizio è scaduto ad aprile. E' necessario, pertanto, promuove un altro bando. Sul piatto ci sono 120mila euro. Soldi garantiti dalla Regione, alla quale il progetto lanciato dall'amministrazione Ciriani è piaciuto. «Agli steward spiega Loperfido viene riconosciuto un compenso adeguato, rispettoso dei contratti in essere. E' giusto così: ci avvaliamo di personale qualificato, che sa come intervenire in caso di emergenza. E' di queste figure che abbiamo bisogno, non dei volontari civici che il Governo, invece, vorrebbe rifilare alle città». Gli steward, ai quali l'amministrazione comunale assegnerà un monte ore, saranno dai 4 ai 6 ogni giorno. Controlleranno soprattutto il centro, i parchi, i parcheggi in struttura e le aree più isolate. Gli operatori con la pettorina gialla sono già stati protagonisti di diverse operazioni: dal ritrovamento di droga e refurtiva alla dissuasione dei comportamenti che turbano la quiete e il decoro urbano, dalle segnalazioni alle forze dell'ordine di ladri e persone sospette, specie in riferimento allo spaccio di stupefacenti, all'aiuto portato ad anziani e persone in difficoltà. Tutte attività svolte con discrezione e professionalità. «Particolarmente apprezzati sono stati controlli nei parchi e nei parcheggi multipiano - riferisce Loperfido - dove commesse, segretarie e chi in generale parcheggia lì e riprende l'auto la sera si sentono rassicurati dalla loro presenza. Solo vedere gli steward ormai è un segno di conforto: le persone sanno che sono sul territorio e, anche grazie alle biciclette che hanno ricevuto in dotazione, lo monitorano efficacemente e si muovono velocemente». Per quanto riguarda invece i vigili, i nuovi ingressi, previsti per il mese prossimo, riporteranno l'organico della polizia locale a quota 56. «In futuro anticipa l'assessore siamo intenzionati a fare ulteriori assunzioni».

