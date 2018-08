CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SICUREZZA E TECNOLOGIAPORDENONE L'innovazione tecnologica nell'ambito della videosorveglianza dà una mano alla polizia comunale per il controllo del territorio. Il Comune di Pordenone si appresta ad acquistare e installare un sistema di evoluto di videosorveglianza che vigilerà tutti gli importanti ingressi in città. La novità del sistema è legata al fatto che con i software direttamente collegati alla centrale operativa della Polizia comunale attraverso la lettura della targa delle auto - in ingresso e in uscita dalla città - si avrà...