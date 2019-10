Sicurezza a scuola, in bagno a orari stabiliti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SORVEGLIANZAPORDENONE Sale la preoccupazione per la gestione della sorveglianza delle scuole, sia per arginare il giro di droga che circola in diversi istituti, sia in seguito al terribile incidente accaduto a Leonardo, il bambino che tornando in aula da solo è volato dalle scale della scuola elementare Pirelli a Milano. Del resto a Pordenone la situazione non è diversa dalle tante realtà nazionali. Manca personale addetto alla sorveglianza e capita spesso di non trovare nemmeno un bidello per piano. E così è scattato il fai da te da...