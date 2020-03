La sua validità scientifica nella lotta ai sintomi (non al virus in sé) del Coronavirus è al centro di un'accesa diatriba tra l'Aifa, l'agenzia del farmaco, e il presidente del Veneto, Luca Zaia. Si chiama Avigan, nome commerciale del principio attivo noto come Favipiravir, ed è stato testato a Wuhan (Cina) e in Giappone. Fonti del governo cinese assicurano un miglioramento delle condizioni cliniche dei pazienti più gravi nel 91 per cento dei casi. L'agenzia del farmaco invece è cauta, soprattutto dopo che Zaia ha annunciato di voler sperimentare il farmaco in Veneto. La notizia che arriva dal Friuli Venezia Giulia è quella di un forte interesse per i test che saranno svolti nella regione confinante. «Seguiamo l'iter con interesse - ha detto il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi - e rimaniamo alla finestra per un'eventuale sperimentazione sul nostro territorio e all'interno dei nostri ospedali. La ricerca ci interessa e ci tocca da vicino: siamo pronti, ma prima vogliamo avere a disposizione dei dati certi sull'efficacia del farmaco che si vuole testare in Veneto, a pochi chilometri da noi e in una situazione complicata». Tutto dipenderà dall'effettiva potenzialità del principio attivo prodotto in Giappone. (m.a.)

