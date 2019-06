Siamo ancora la città delle rondini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MONITORAGGIOPORDENONE Sotto i portici di corso Vittorio Emanuele cercano rifugio - fra volte, tavolette e persino dentro i lampioni - le rondini comuni. Sulle facciate dei palazzi di piazza XX Settembre le loro cugine montane ritrovano qualcosa degli ambienti rupestri. Fra viale Cossetti, il Teatro Verdi e il Tribunale, infine, spuntano sempre più rari i nidi dei balestrucci. E poi ci sono i rondoni, che di nidi invece non hanno bisogno perché non si fermano mai. Almeno per quest'anno. LA MATTINATAMattinata con il naso all'insù, quella...