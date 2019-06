Si spezza un ramo e cade sulla strada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RAMO SPEZZATOPORDENONE «È solo per pura casualità che qualcuno non si è fatto male». Lo continuano a ripetere i diversi testimoni che ieri mattina, attorno alle 8.30, hanno assistito alla caduta di un ramo di grosse dimensioni da uno dei bagolari di via Montereale. L'episodio si è verificato all'altezza del cantiere del nuovo ospedale con il ramo che, dopo essere stato urtato da un mezzo pesante in transito, è caduto a terra, da un'altezza di circa tre metri, andando ad appoggiarsi sulla siepe che si trova sul lato opposto della strada....