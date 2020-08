La settimana appena trascorsa è stata cruciale: ha permesso al sistema della prevenzione integrata del Friuli Venezia Giulia di mappare i focolai attivi in regione e di dare una dimensione più corretta al fenomeno, nel tentativo di inseguire il virus per provare a bloccarlo. E i dati degli ultimi giorni confermano che il sistema ormai è rodato: in caso di numeri non eccessivamente alti, si riesce a circoscrivere l'infezione e ad evitare che dilaghi come invece è avvenuto nella scorsa primavera e alla fine dell'inverno. È il caso ad esempio del focolaio più chiacchierato della regione, cioè quello che ha avuto origine in alcuni locali notturni di Lignano Sabbiadoro. Erano gli ultimi giorni di apertura delle discoteche, cioè quelli di Ferragosto. Di lì a poco sarebbe entrata in vigore l'ordinanza di chiusura di tutte le attività di ballo, all'aperto e al chiuso. Nel frattempo, però, il contagio si era già mosso, generando i primi casi emersi. Nei giorni successivi il focolaio delle discoteche di Lignano Sabbiadoro sarebbe arrivato a provocare circa 40 infetti in tutte le province della regione, tra cui molti giovani e giovanissimi. Negli ultimi giorni, però, l'attività di tracciamento dei contatti avuti dai positivi ha permesso di individuare gli ultimi infetti e da 48 ore non sono più registrati casi. La situazione migliora anche a Fontanafredda, dove negli ultimi due giorni i cinque cluster scoppiati in altrettante famiglie del territorio non hanno prodotto ulteriori contagi. Anzi, ieri il numero delle persone positive nel comune amministrato da Michele Pegolo è sceso di una unità: venerdì i contagiati erano 19, mentre ieri risultavano 18. In aumento, invece, i positivi a Pordenone e a Sacile: 11 a testa.

