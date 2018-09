Si sospetta una trappola: doveva essere eliminato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

INDAGINIPORDENONE Attirato in una trappola da qualcuno che conosceva e lo voleva morto. Il suo nome - che sia l'assassino o il mandante del delitto - potrebbe essere nella rubrica telefonica di Alessandro Coltro, il sacilese di 48 anni, residente a Nave, ucciso lunedì sera con un colpo di pistola in testa. Non si può escludere, infatti, che l'autore dell'omicidio avesse dato appuntamento a Coltro nel parcheggio del centro commerciale Meta di Fontanafredda contattandolo telefonicamente o con un messaggio, forse l'ultimo WhatsApp che gli...