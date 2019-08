«Sì, sono stata ancora io», la 24enne confessa anche gli ultimi 4 episodi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INDAGINEPORDENONE Un susseguirsi di roghi dolosi, anzi. Una vera e propria escalation conclusasi con il ricovero coatto della 24enne che ha ammesso di aver dato fuoco (da sola o con complici) a diversi cassonetti per la raccolta differenziata: venti dallo scorso 8 agosto. Gli ultimi quattro in un colpo solo, nella notte tra domenica e ieri nella zona di viale Libertà e via Vallona: ad aver appiccato il fuoco questa volta è stata lei, da sola, come ha candidamente ammesso ai poliziotti che l'hanno trovata poco dopo nei pressi dell'ultimo...